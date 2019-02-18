Гола Кара Делевінь розбурхала мережу в новому рекламному ролику (18+)

Французький дім високої моди Balmain опублікували короткий ролик, який став продовженням весняно-літньої рекламної кампанії бренду. Родзинкою відео стала оголена модель Кара Делевінь.

Раніше бренд опублікував чорно-білі світлини з нею. Тепер же у мережі можна насолодитися тизерним відео, яке демонструє всю природну красу 26-річної Кари.

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Новий кадр з кампейну та відео креативний директор бренду Олів'є Рустам підписав мотиваційними словами: "Уявіть собі світ, в якому ви можете бути самими собою без осуду. Уявіть світ, де є любов і немає ненависті. Уявіть світ, де ви відчуваєте себе вільними. Свобода – це ключ. Будьте собою. Будьте вільними".

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