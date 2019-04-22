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Зірка реаліті-шоу здивувала апетитними формами у зміїному образі

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Кім Кардашян похизувалась формами у зміїному образі - фото 1
Кім Кардашян похизувалась формами у зміїному образі / instagram.com/kimkardashian

Популярна акторка Кім Кардашян розбурхала мережу новими фото у відвертому вбранні, які підкреслило її звабливу фігуру. Дружина Каньє Веста знає, чим привернути увагу!

38-річна американська модель та акторка Кім Кардашян не лише постійно на телебаченні, а й в мережі. Жінка активно веде профіль в соцмережі Instagram, де має армію прихильників зі 135 мільйонів підписників. І це зовсім не дивно, адже Кім навряд чи має якісь комплекси зі своєї фігури, до якої тепер рівняються юні дівчата.

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До того ж, зірка обожнює демонструвати особливості свого тіла та пишні у форми у екстравагантних образах. Цього разу матір трьох дітей та дружина Каньє Веста похизувалась бюстом та талією у топі та спідниці зі зміїним принтом. Важко приховати форми, якщо обирати такі костюми.

Зірка реаліті-шоу здивувала апетитними формами у зміїному образі - фото 323086

Зірка реаліті-шоу здивувала апетитними формами у зміїному образі - фото 323087

Зірка реаліті-шоу здивувала апетитними формами у зміїному образі - фото 323088

Джерело всіх фото: instagram.com/kimkardashian

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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