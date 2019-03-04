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8 березня Голос країни

Японські програмісти створили спокусливу віртуальну модель для Instagram

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Модель для Instagram Імма - фото 1
Модель для Instagram Імма / instagram

У Instagram набирає популярність акаунт японської моделі на ім'я Імма. Щоправда, дівчина є плодом фантазії комп'ютерних дизайнерів.

Розробники створили CG-модель, яку практично неможливо відрізнити від реальної людини, при цьому створили і її персональну сторінку в соцмережі Instagram. Лише за кілька днів Імма зібрала майже 40 тисяч підписників.

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Віртуальна модель Імма - фото 311475
Віртуальна модель Імма

Ім'я віртуальної японки означає "зараз". Її перші фотографії в інтернеті з'явилися ще влітку 2018 року, проте популярність прийшла до моделі недавно, після того, як її знімки опублікували на обкладинці японського журналу про комп'ютерну графіку CGWorld.

Примітно, що Імма виглядає дуже реалістично. Творці моделі розповіли, що пріоритетом в роботі на Іммою була деталізація. Для того щоб погляд дівчини виглядав природно, вони сканували справжнє людське око і перенесли його структуру на віртуальну модель.

Японські програмісти створили спокусливу віртуальну модель для Instagram - фото 311474

Японські програмісти створили спокусливу віртуальну модель для Instagram - фото 311476
Японські програмісти створили спокусливу віртуальну модель для Instagram - фото 311477
Японські програмісти створили спокусливу віртуальну модель для Instagram - фото 311473

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Джерело: cgworld
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