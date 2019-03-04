Японські програмісти створили спокусливу віртуальну модель для Instagram

У Instagram набирає популярність акаунт японської моделі на ім'я Імма. Щоправда, дівчина є плодом фантазії комп'ютерних дизайнерів.

Розробники створили CG-модель, яку практично неможливо відрізнити від реальної людини, при цьому створили і її персональну сторінку в соцмережі Instagram. Лише за кілька днів Імма зібрала майже 40 тисяч підписників.

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Віртуальна модель Імма

Ім'я віртуальної японки означає "зараз". Її перші фотографії в інтернеті з'явилися ще влітку 2018 року, проте популярність прийшла до моделі недавно, після того, як її знімки опублікували на обкладинці японського журналу про комп'ютерну графіку CGWorld.

Примітно, що Імма виглядає дуже реалістично. Творці моделі розповіли, що пріоритетом в роботі на Іммою була деталізація. Для того щоб погляд дівчини виглядав природно, вони сканували справжнє людське око і перенесли його структуру на віртуальну модель.

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