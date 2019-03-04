Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Голос країни

Не впізнати: Шарліз Терон зачарувала фанатів стрункою фігурою

  • 72
Ніколь Шерзінгер змінила образ - фото 1
Ніколь Шерзінгер змінила образ / elle magazine

Відома акторка Шарліз Терон вирішила змінити зачіску, а також приміряти розкішну сукню з відкритою спиною, чим викликала справжній шквал компліментів. Ця жінка уміє дивувати!

43-річна американська акторка Шарліз Терон ще перед Оскаром вирішила позбутись білявих локонів та перетворилась у звабливу брюнетку.

І ще: Японські програмісти створили спокусливу віртуальну модель для Instagram

А для церемонії вручення зірка обрала приталену сукню, яка оголила спину зірки й зовсім викликала захват у колег та прихильників. Ефектними фото Шарліз поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 3,9 млн фанатів. Чимало користувачів не одразу впізнали зірку, зате оцінили її тендітну фігуру та почуття смаку.

Гортайте галерею:

Тут спокусливо: Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 15:17
  • 203
Картинки з 8 березня 2019: вітальні відкритки та листівки українською
  • 01 березня, 17:33
  • 22870
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1277668
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз