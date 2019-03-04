Не впізнати: Шарліз Терон зачарувала фанатів стрункою фігурою

Відома акторка Шарліз Терон вирішила змінити зачіску, а також приміряти розкішну сукню з відкритою спиною, чим викликала справжній шквал компліментів. Ця жінка уміє дивувати!

43-річна американська акторка Шарліз Терон ще перед Оскаром вирішила позбутись білявих локонів та перетворилась у звабливу брюнетку.

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А для церемонії вручення зірка обрала приталену сукню, яка оголила спину зірки й зовсім викликала захват у колег та прихильників. Ефектними фото Шарліз поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 3,9 млн фанатів. Чимало користувачів не одразу впізнали зірку, зате оцінили її тендітну фігуру та почуття смаку.

Гортайте галерею:

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