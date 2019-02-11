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Зірка реаліті-шоу показала форми в екстремальній сукні

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Кайлі Дженнер показала фігуру в екстремальній сукні - фото 1
Кайлі Дженнер показала фігуру в екстремальній сукні / Complex

Популярна модель Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі уваги через любов до відвертого вбрання. Юна зірка похизувалась формами у сукні з ефектним розрізом. Тут спекотно!

21-річна американська модель та учасниця шоу про життя родини Кардашян Кайлі Дженнер не лише займається різноманітними модними проектами та зйомками, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Дівчина не відстає за рівнем обговорювання від своєї сестри Кім Кардашян, адже також любить демонструвати свої форми на публіці.

І ще: Спокуслива модель викликала фурор у золотій сукні

Нещодавно Кайлі поділилась знімками у розкішній червоній сукні з екстремальним розрізом, яка підкреслила не лише її апетитну фігуру, а й змусила підписників засипати дівчину компліментами. Ця краля завжди готова до літа:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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