Спокуслива модель викликала фурор у золотій сукні

Знаменита модель Белла Хадід, яка днями з'явилася у епатажному образі на одній з вечірок, зачарувала новим яскравим виходом на подіум.

Белла Хадід стала запрошеною зіркою на показ нової колекції бренду Ralph Lauren, який відбувся в рамках Тижня моди в Нью-Йорку.

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Це не перша співпраця моделі з брендом. За задумом дизайнера, манекенниці в розкішному вбранні спускалися до гостей сходами, після чого ефектно крокували по подіуму. Але поява Белли Хадід затьмарила багатьох її колег: в залі вона з'явилася в розкішній золотій сукні з великим декольте. Вбрання витончено підкреслило струнку фігуру і оголило її груди.

Крім цього, грайливі фото Белли Хадід з'явилися і на сторінці фотографа Кевіна Тачмана. Художник створив серію ефектних кадрів для бренду Ralph Lauren, які стануть частиною їх рекламної кампанії.

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