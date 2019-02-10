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Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+)

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Модель Деніз Мілані - фото 1
Модель Деніз Мілані

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Деніз Мілані – гаряча каліфорнійська модель, яка привертає увагу мільйони чоловіків своїми пишними формами.

Деніз Мілані – відома чеська фото- і фітнес-модель. Сексуальна брюнетка була визнана королевою еротизму і зараз є однією з найбільш затребуваних моделей у світі. Основною перевагою красивої, сексуальної та надзвичайно спокусливої дівчини є її справжні, величезні груди. Не дивно, що своїм приголомшливим бюстом красуня привертає увагу мільйонів чоловіків по всьому світу.

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Місце народження: Фрідек-Містек, Чеська Республіка;
Місце проживання: Лос-Анджелес, США;
Дата народження: 24 квітня 1976 року (42 роки);
Ріст: 160 см;
Вага: 52 кг;
Обхват грудей: 100 см;
Обхват талії: 50 см;
Обхват стегон: 89 см.

Деніз іммігрувала до Сполучених Штатів і оселилася в Лос-Анджелесі, де працювала фізіотерапевтом. Початком модельної кар'єри стала співпраця зі спортивним і гламурним сайтом SPORTSbyBROOKS. Фотографії грудастої красуні у купальнику привернули увагу мільйонів шанувальників по всьому світу. Дівчина взяла участь в змаганнях у купальниках і була визнана Міс Бікіні 2007. Перемога принесла не тільки грошову винагороду, але і вигідні пропозиції від численних рекламних і модельних агентств. У 2009 році фотографії моделі прикрасили черговий випуск Playboy.

Деніз Мілані також є сертифікованим інструктором з фітнесу та спінінгу. Модель багато часу приділяє роботі над своїм тілом. Для підтримки спортивної форми, фітоняша займається танцями, йогою, аеробікою, тенісом і катається на роликах. Крім того, молода, струнка і пишногруда дівчина – фанат хокею.

Крім сторінки в Instagram, модель веде й особистий сайт, який оновлюється близько трьох разів на тиждень. На ресурсі Деніз публікує відверті фотосесії, миттєві знімки та відеоролики. Ми ж обрали для тебе найспекотніші кадри. Насолоджуйся:

Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+) - фото 306686

Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+) - фото 306687

Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+) - фото 306688

Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+) - фото 306689

Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+) - фото 306690

Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+) - фото 306691

Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+) - фото 306692

Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+) - фото 306693

Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+) - фото 306694

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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