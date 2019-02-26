Зірка реаліті-шоу показала форми у прозорій сукні (18+)

Популярна модель та зірка шоу про життя родини Кардашян Кайлі Дженнер вразила фанатів новими відвертими фото. Дівчина позувала у напівпрозорій сукні, прикриваючись руками.

21-річна американська модель та акторка Кайлі Дженнер зовсім не соромиться з'являтись на публіці в екстравагантних образах. Сестра Кім Кардашян також не відрізняється особливою стриманістю, що можна побачити не лише на шоу та світських заходах, а й на її профілі в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад млн користувачів.

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Нещодавно Кайлі потішила прихильників новими фото від українки Саші Самсонової, з якою доволі часто співпрацює. Цього разу дівчина постала у напівпрозорій сукні в горошок і без білизни. Тому деякі частини тіла Дженнер довелось прикривати руками, або соцмережа не видалила кадри.

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