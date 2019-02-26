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MARUV 8 березня

Ольга Сумська взяла участь у романтичній зйомці для глянцю

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Актриса Ольга Сумська - фото 1
Актриса Ольга Сумська / instagram

Знаменита 52-річна українська актриса Ольга Сумська у черговий раз підкорила користувачів мережі своєї квітучою зовнішністю. Артистка взяла участь у фотосесії для журналу L'Officiel і поділилася кількома кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Зірка позувала перед камерою в ніжному романтичному образі – жовтій спідниці середньої довжини, білій блузці з вирізами на плечах і білих півчобітках. Розпущене волосся Сумської красиво розсипалися по плечах.

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"Романтичний образ для видання @lofficielukraine", – підписала Ольга знімок.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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