Кончіта Вурст поголила голову наголо

Австрійський співак, переможець Євробачення 2014 Том Нойвірт здивував шанувальників новим образом Кончіти Вурст. Однак не всі сприйняли однозначно таку кардинальну зміну іміджу.

Австрійський співак Том Нойвірт, який створив образ Кончіти Вурст, здивував користувачів мережі відсутністю довгого волосся.

І ще: Несподівано: Кончіта Вурст поміняла колір волосся і бороди

Кончіта Вурст прославилася у 2014 році, коли стала переможницею Євробачення.

Ще два роки тому в одному інтерв'ю Том Нойвірт відрікся від вигаданого сценічного образу, додавши, що вони – абсолютно різні люди, і коли Кончіта завершить свою місію, їй доведеться піти. За словами співака, він не знає точної дати настання події, але мріє створити нового персонажа чоловічої статі. Можливо, час прийшов, і артист почав перетворення з іміджу Кончіти.

На знімку в соціальній мережі Вурст йде коридором в червоному платті з рослинністю на обличчі, але без розкішних локонів. "Нарешті повернулася", – свідчить підпис під фотографією.

Читайте також: Я – ВІЛ-позитивна: Кончіта Вурст шокувала відвертим зізнанням