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Зірка реаліті-шоу похизувалась формами у незвичайній фотосесії

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Кайлі Дженнер знялась у спокусливій фотосесії - фото 1
Кайлі Дженнер знялась у спокусливій фотосесії / Morelli Brothers

Популярна модель Кайлі Дженнер викликала захват фанатів через кадри з нової зйомки. Зірка реаліті-шоу перевтілилась у кілька несподіваних образів, однак не забула продемонструвати свою апетитну фігуру.

21-річна американська модель та акторка Кайлі Дженнер займається не лише величезною кількістю модних проектів та зйомками у шоу про життя власної родини, а й веде свій профіль в соцмережі Instagram. Попри юний вік дівчина вже має понад 127 млн підписників, і це не дивно, адже вона активно ділиться майже всім, що з нею трапляється.

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Нещодавно Кайлі стала зіркою нового номера Paper Magazine, якому не лише дала інтерв'ю, а для якого й знялась у колоритній фотосесії, змінивши кілька образів: від богемної жінки у короткій сукні до чоловічих костюмів.

"Люди вважають, що я повністю лягла під ніж та реконструювала моє обличчя, але це неправда. Я нажахана! Я б ніколи не могла. Вони не розуміють, на що здатні волосся, макіяж і філлери", зізналась Кайлі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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