Дженніфер Лопес оголилася заради відвертих танців: відеофакт

Всесвітньо відома співачка і актриса Дженніфер Лопес не перестає дивувати розкішним зовнішнім виглядом і здатна дати фору молодим колегам. Так, 49-річна зірка заради ролі танцівниці у стриптиз-клубі зайнялася танцями біля пілона. Тренуваннями своєї нареченої поділився Алекс Родрігес в Instagram.

Джей Ло зіграє у фільмі Hustlers, тому вона почала посилено тренуватися, щоб освоїти тонкощі професії стриптизерки. У своїх Instagram-історіях Алекс опублікував пару відео, на яких зірка танцює на підборах у коротеньких шортах і топі.

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Побачивши, що коханий за нею шпигує, артистка навіть трохи засоромилася, адже зовсім не очікувала прицілу камери.

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