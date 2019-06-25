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Новий тренд: Кім Карадашян у газеті здивувала фанатів

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Кім Кардашян у газеті - фото 1
Кім Кардашян у газеті / instagram.com/kimkardashian

Популярна американська зірка Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги. Цього разу модель вирішила показати на собі новий тренд, який здивував фанатів.

38-річна американська акторка, модель та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян вже давно зарекомендувала себе у якості трендсетера. Що б не вдягла дружина Каньє Веста чи яку б зачіску не обрала - невдовзі це стане популярним. Тому цим частенько користуються відомі бренди та модні будинки. Однак справа не просто в ефектності вигляду, а й в прихильниках Кім, які намагаються рівнятися на зірку.

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До того ж, Кардашян активно веде профіль в соцмережі Instagram, де зовсім не соромиться показувати майже все. що відбувається у її житті. Також зірка шоу про власну родину не приховує своїх колоритних форм та демонструє їх у найекстравагантнішому вбранні. Нещодавно Кім вирішила нагадати про новий тренд, а саме газетний принт. Тому фанати побачити модель у спідниці-газеті та з сумкою-сідлом від Dior, яка також отримала газетне забарвлення. Однак не кожна мода сприймається позитивно, і цей випадок викликав неоднозначні коментарі у прихильників. Не всі одразу ж зрозуміли, що Кім у спідниці, а не просто сидить у ванній, обмотавшись газетою.

Новий тренд: Кім Карадашян у газеті здивувала фанатів - фото 336311

Новий тренд: Кім Карадашян у газеті здивувала фанатів - фото 336312

Джерело фото: instagram.com/kimkardashian

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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