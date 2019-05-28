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Зірка реаліті-шоу підкорила відвертим вбранням (18+)

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Кайлі Дженнер в екстремальній сукні - фото 1
Кайлі Дженнер в екстремальній сукні / instagram.com/kyliejenner

Популярна модель Кайлі Дженнер опинилась у центрі уваги мережі через незвичайне і відверте вбрання. Дівчина знає, що потрібно публіці і не соромиться показувати свої форми.

21-річна американська модель, бізнесвумен та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кайлі Дженнер не бракує справ та уваги, однак вона не збирається зникати з новин чи поля зору. Тому не дивно, що навіть на персональному профілі в соцмережі Instagram у неї доволі активне життя та понад 136 мільйонів фанатів.

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Там дівчина публікує не лише кадри зі зйомок, світських заходів, а й своїх звичайних буднів. Нещодавно Кайлі вирішила нагадати про те, що має нічим не гіршу фігуру, аніж її сестра Кім. Тому в один з ресторанів Лос-Анджелеса модель пішла у коротенькій неоновій сукні з помаранчевих лусочок. Звісно ж, доповнила образ відсутність білизни.

Зірка реаліті-шоу підкорила відвертим вбранням (18+) - фото 330249

Зірка реаліті-шоу підкорила відвертим вбранням (18+) - фото 330250

Зірка реаліті-шоу підкорила відвертим вбранням (18+) - фото 330251

Джерело всіх фото: instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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