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Гаряча Каменських у бікіні похвалилася соковитими формами

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Артистка позувала на пляжі Анталії - фото 1
Артистка позувала на пляжі Анталії / Pikdo

Медовий місяць Потапа і Насті: Каменських у самому розпалі! Подивіться, як виглядає новоспечена дружина Потапа Настя у сексуальному бікіні.

Відома українська співачка Настя Каменських показала відвертий кадр з медового місяця, куди відразу ж після весілля 23 травня вирушила з новоспеченим чоловіком, продюсером Потапом.

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Так, артистка позувала на пляжі Анталії у відвертому бікіні болотного кольору, засвітивши соковиті форми. "#honeymoon#bearanddiamond", – лаконічно підписала Каменських.

Фоловери почали коментувати: "Ось я люблю гарні соковиті форми", "Фігура ВОГОНЬ", "Я від усього серця бажаю вам міцного взаємного кохання, рада за вас дуже-дуже", "Шикарна, сама жіночна, сексуальна фігура", "Шикарна, з кожним роком все краще", "Настюха, сексі", "Шикарно, гарного відпочинку, та море позитиву", "Красуня".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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