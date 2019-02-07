Зірка реаліті-шоу оголила груди у відвертій сукні

Ця сукня була представлена на подіумі 27 років тому / W Magazine

Великі груди зірки мережі Кім Кардашян не помістилася у вінтажній сукні. Однак, образ володарки найпишніших сідниць на планеті прийшовся шанувальникам до душі.

У Нью-Йорку відбувся благодійний вечір amfAR, головною метою якого є збір коштів для боротьби зі СНІДом.

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Серед гостей були сестри Кім і Кортні Кардашян, Хайді Клум, Алессандра Амбросіо, Міла Йовович та багато інших. На гала-вечері 38-річна Кім продемонструвала відвертий образ. Американська зірка реаліті-шоу блищала на заході у вінтажному вбранні з колекції Versace.

Сукня зі сміливим декольте була представлена на подіумі 27 років тому. У Instagram Stories знаменитість поділилася фото з вечірки.

Американська зірка реаліті-шоу блищала на заході

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