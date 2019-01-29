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Помолодшала: Кім Кардашян здивувала зміною образу

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Кім Кардашян помолодшала у новому образі - фото 1
Кім Кардашян помолодшала у новому образі / T Magazine Singapore

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян вирішила обновити свій образ, чим викликала шквал компліментів від прихильників.

37-річна американська модель та акторка Кім Кардашян не тільки активно займається своїми проектами та родиною, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 126 млн підписників. І це не дивно, адже дружина Каньє Веста та матір трьох дітей майже щодня ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та своїх звичайних буднів.

І ще: Нові фото Кім Кардашян розкритикували фанати

Нещодавно Кім вирішила дещо змінити своє амплуа, щоправда, цього разу без кардинальної зміни кольору волосся. Жінка поділилась кількома рекламними фото з гривкою. Фанатам настільки сподобалась "нова" зірка, що її засипали компліментами. Як відзначають у коментарях, чубчик зробив Кардашян молодшою.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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