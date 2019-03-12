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Зірка реаліті-шоу клонувала себе у білизні для реклами

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Кім Кардашян у новій рекламі Carolina Lemke - фото 1
Кім Кардашян у новій рекламі Carolina Lemke

Популярна модель Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги через незвичайну рекламу, у якій зірка реаліті-шоу про власну родину роздяглась до спідньої білизни та "клонувала" себе. Тут дуже багато Кім!

37-річна американська акторка і модель Кім Кардашян не припиняє дивувати своєю появою у модних глянцях, в рекламах брендів та на світських заходах. До того ж, дружина Каньє Веста веде свій профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 130 мільйонів підписників. Саме там вона публікує промо до всього, що має з нею відбутись, а також ділиться кадрами зі своїх буднів.

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Нещодавно Кім поділилась першими фото з нової рекламної кампанії для модного бренду Carolina Lemke, який спеціалізується на різноманітних окулярах. Щоправда, знімки з Кардашян викликали справжній дисонанс, адже жінка позує не одна, а з кількома копіями самої себе. Користувачі з гумором відзначили, що невдовзі таких "Кім" можна буде чимало побачити на вулицях, адже мода й так почала уподібнювати молодь.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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