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Гарячий Капітан Марвел: розкішна Брі Ларсон знялася оголеною для глянцю

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Брі Ларсон вразила несподіваним образом - фото 1
Брі Ларсон вразила несподіваним образом

Актриса Брі Ларсон, котра зіграла головну супергероїню в блокбастері "Капітан Марвел" – справжній кінохіт 2019 року (поки що), знялася для березневого випуску журналу Vanity Fair.

Над зйомкою працював голландський дует фотографів Інез ван Ламсвеерде і Вінуд Матадін.

І ще: Капітан Марвел: все про персонажа та фільм

На знімках Брі позує на тлі пустелі в золотому кейпі Boucheron і кутюрних сукнях Saint Laurent, Givenchy і Chanel.

Гарячий Капітан Марвел: розкішна Брі Ларсон знялася оголеною для глянцю - фото 313526

Гарячий Капітан Марвел: розкішна Брі Ларсон знялася оголеною для глянцю - фото 313527

Гарячий Капітан Марвел: розкішна Брі Ларсон знялася оголеною для глянцю - фото 313528

Гарячий Капітан Марвел: розкішна Брі Ларсон знялася оголеною для глянцю - фото 313529

Гарячий Капітан Марвел: розкішна Брі Ларсон знялася оголеною для глянцю - фото 313530

Гарячий Капітан Марвел: розкішна Брі Ларсон знялася оголеною для глянцю - фото 313531

Читайте також: Чому варто йти на фільм Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами

Джерело: vanityfair
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