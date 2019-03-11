Гарячий Капітан Марвел: розкішна Брі Ларсон знялася оголеною для глянцю

Актриса Брі Ларсон, котра зіграла головну супергероїню в блокбастері "Капітан Марвел" – справжній кінохіт 2019 року (поки що), знялася для березневого випуску журналу Vanity Fair.

Над зйомкою працював голландський дует фотографів Інез ван Ламсвеерде і Вінуд Матадін.

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На знімках Брі позує на тлі пустелі в золотому кейпі Boucheron і кутюрних сукнях Saint Laurent, Givenchy і Chanel.

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