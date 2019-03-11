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Хайді Клум показала стрункі ніжки у міні-платті
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45-річна манекенниця Хайді Клум не відмовляє собі ні в чому і сміливо демонструє на доріжці яскравий образ.
У рожевому короткому вбранні з пір'я Хайді Клум приїхала на показ бренду Christian Cowan x The Powerpuff Girls в Лос-Анджелесі.
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Образ манекенниці доповнювали босоніжки зі стразами на підборах, підібрані у тон наряду, а також нове укладання із чубчиком і легкий макіяж на обличчі.
Хайді Клум в цьому образі була схожа на ляльку Барбі і буквально світилася від щастя. Зовсім нещодавно, нагадаємо, стало відомо про те, що Клум виходить заміж за свого коханого Тома Каулітца. Хлопець зробив їй пропозицію, і вона відповіла згодою.
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