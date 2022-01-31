Зірка Реала опублікував у мережі миле фотопорівняння з Роналду та їхніми синами

Форвард мадридського Реала Карім Бензема поділився милим фото з колишнім партнером по лінії атаки Кріштіану Роналду. На додачу він показав й кадр з їхніми синами.

Так, 34-річний Карім Бензема опублікував у Twitter колаж із двох знімків. На одному — він обійняв Роналду. На другому — перед камерою позували їхні сини: Кріштіану-молодший та Ібрагім.

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"Що ще, Кріштіану?" — підписав свій допис француз.

Бензема та Роналду виступали за Реал з 2009 по 2018 рік. Разом вони виграли у складі команди 15 трофеїв.

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