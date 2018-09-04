Зірка Поліцейської академії оголосив про продовження комедії

Незабаром вийде продовження культової комедії про курсантів поліцейської академії і їхні пригоди.

Актор, який зіграв одну з головних ролей в перших частинах комедії, Стів Гуттенберг розповів про вихід чергової частини "Поліцейської академії". Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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Гуттенберг відомий за роллю Кері Махоні. Чоловік повідомив лише те, що нова "Поліцейська академія" на підході.

Adam , the next Police Academy is coming, no details yet, but it is in a gift bag being readied! https://t.co/HxzdmqS6WP — Steve Guttenberg (@SteveGuttbuck) 3 вересня 2018 р.

Відомо, що зйомки сьомого сиквела комедії проходять в Лондоні. Перша Поліцейська академія вийшла в 1984 році, пізніше було знято ще шість сиквелів. Стів Гуттенберг знявся в перших чотирьох частинах комедії.

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