Як змінилися актори серіалу Район Мелроуз за 26 років: фото тоді і зараз

Серіал Район Мелроуз – культова мильна опера з великою кількістю персонажів. З моменту появи серіалу пройшло 26 років. Як змінилися актори, що виконали головні ролі в Районі Мелроуз.

Район Мелроуз дебютував на телеекранах в 1992 році. Класична американська мильна опера з нескінченними інтригами, таємницями і несподіваними поворотами подій, зібрала чимало шанувальників по всьому світу.

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Ліза Ринна – Тейлор Макбрайд

Акторка після проекту Район Мелроуз грала у "Ханні Монтані", "8 простих правил для моєї дочки-підлітка", у "Вероніці Марс", "Співтоваристві", зіграла одну з головних ролей в бродвейському мюзиклі "Чикаго". Зараз актриса працює на телебаченні зі своїм чоловіком Гаррі Хемлін і виглядає просто чудово!

Ліза Ринна

Роб Естес – Кайл

Роб Естес, каскадер за професією, продовжив кар'єру серіального актора. Знімався в епізодичній ролі в продовженні культового "Беверлі-Гіллз", знімався в серіалах "Дівчата Гілмор", "Сутінкова зона", а також з'явився в декількох епізодах "CSI: Майамі".

Роб Естес

Хізер Локлір – Аманда Вудворд

Після закінчення Району Мелроуз Хізер продовжила шлях телеактриси, знімаючись в основному в серіалах: "Юристи Бостона", "Ханна Монтана", "Дивись, Джейн біжить", "Правила спільного життя". Життя зірки склалося не так добре. Нещодавно скандальну актрису госпіталізували в лікарню після того, як вона погрожувала застрелитися...

Хізер Локлір

Томас Калабро – Майкл Манчіні

Після Району Мелроуз Томас продовжив успішну кар'єру актора серіалів. На його рахунку ролі в таких відомих телепроектах, як "Касл", "CSI: Місце злочину Нью-Йорк", "Детектив Раш", "Частини тіла".

Томас Калабро

Кортні Торн-Сміт – Елісон Паркер

Американська актриса Кортні Торн-Сміт стала досить успішною комедійною виконавицею. Торн-Сміт знімалася в успішних ситкомах: "Як сказав Джим", "Еллі Макбіл" тощо і ще працювала на телебаченні. Також актриса брала участь і в озвучуванні фільмів.

Кортні Торн-Сміт

Ендрю Шу – Біллі Кемпбелл

Ендрю Шу, який виконав роль простого і чесного хлопця Біллі, який всім припав до душі, крім гучного Району Мелроуз, знімався досить мало. Найвідоміша його акторська робота: роль футболіста в спортивній мелодрамі "Гол 3".

Ендрю Шу

Джозі Біссет – Джейн

Відразу ж після закінчення зйомок в Районі Мелроуз Джозі Біссет вийшла заміж за Роба Естеса (який зіграв Кайла), і з яким вона познайомилася на знімальному майданчику. У них народилися двоє дітей, але в 2006 році вони, на жаль, розлучилися. Кар'єра актриси у Джозі Біссет, на жаль, не склалася.

Джозі Біссет

Даг Севант – Метт Філдінг

Актор зустрічався з колегою по Району Мелроуз, Лорою Лейтон (Сідні Ендрюс). Сьогодні вони одружені і виховують двох дітей. Найвідоміша його роль, після проекту, серіал "Відчайдушні домогосподарки", де Даг зіграв роль чоловіка-домосіда героїні Фелісіті Хаффман.

Даг Севант

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