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Зірка Playboy Хлоя Кхан одягла спокусливий купальник

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За 14 годин відвертий кадр зібрав майже 24 тис. лайків - фото 1
За 14 годин відвертий кадр зібрав майже 24 тис. лайків / instagram

Популярна 26-річна британська модель, зайчик Playboy, учасниця шоу «Х-фактор» і Celebrity Big Brother, актриса Хлоя Кхан дуже активно веде свою сторінку в Instagram.

Нещодавно знаменитість показала пишні форми у відвертому купальнику, який насилу стримував величезні груди і не менш масивну п'яту точку.

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Також дівчина розповіла, що від чоловіків їй потрібно зовсім небагато: код від сейфа, наприклад. "Дівчата хочуть від вас не так вже й багато... Тільки ваш час, увагу, особистий простір, їжу, сорочки, покривала, член, паролі, кредитні карти, код від сейфу, життя і душу", – пожартувала Кхан. За 14 годин відвертий кадр зібрав майже 24 тис. лайків, а фанати почали розхвалювати Хлою, називаючи її своєю мрією і захоплюючись величезними формами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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