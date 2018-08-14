Зірка Playboy Хлоя Кхан одягла спокусливий купальник

Популярна 26-річна британська модель, зайчик Playboy, учасниця шоу «Х-фактор» і Celebrity Big Brother, актриса Хлоя Кхан дуже активно веде свою сторінку в Instagram.

Нещодавно знаменитість показала пишні форми у відвертому купальнику, який насилу стримував величезні груди і не менш масивну п'яту точку.

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Також дівчина розповіла, що від чоловіків їй потрібно зовсім небагато: код від сейфа, наприклад. "Дівчата хочуть від вас не так вже й багато... Тільки ваш час, увагу, особистий простір, їжу, сорочки, покривала, член, паролі, кредитні карти, код від сейфу, життя і душу", – пожартувала Кхан. За 14 годин відвертий кадр зібрав майже 24 тис. лайків, а фанати почали розхвалювати Хлою, називаючи її своєю мрією і захоплюючись величезними формами.

Допис, поширений CHLOE KHAN (@chloe.khan) 13 Сер 2018 р. о 11:18 PDT

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