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Наталя Водянова вразила фото з сином

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Водянова чудово виглядає як для багатодітної матері - фото 1
Водянова чудово виглядає як для багатодітної матері / instagram

36-річна модель Наталя Водянова проводить останні літні дні у відпустці біля моря.

Наталя Водянова з 41-річним коханим Антуаном Арно і двома синами полетіла до моря. Яскраві знімки з відпустки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На одній з фотографій жінка позує зі своїм бойфрендом, а на іншій – з сином. А з 16-річним Лукасом Портманом вони виглядають як ровесники!

Для відпочинку на пляжі Водянова вибрала стильний червоний купальник. При тому, що Антуан був зовсім не в пляжному одязі: темно-синій сорочці та джинсах. Водянова чудово виглядає, як для багатодітної матері у неї ідеальна фігура.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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