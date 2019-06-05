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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Зірка Орла і решки показала ідеальні форми в купальнику: гаряче фото

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Аліна Астровська - фото 1
Аліна Астровська / instagram

Сексуальна та енергійна Аліна Астровська поділилася з шанувальниками черговою екзотикою. Телеведуча морського сезону популярного тревел-шоу "Орел і Решка" показала сонячні і неймовірно привабливі знімки з острова Боракай (Філіппіни).

Екзотичний випуск вийшов ще у квітні цього року. Однак поділитися ефектними кадрами українська красуня вирішила зараз. Та й привід знайшовся. Так, напередодні активного відкриття плавального сезону Астровська розповіла шанувальникам, як вчилася плавати.

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Аліна опублікувала два незвичайні кадри, зроблені у воді. Дівчина позує по пояс у воді в блакитному закритому купальнику. Але це не заважає розглянути її спортивну і буквально ідеальну фігуру.

Зірка Орла і решки показала ідеальні форми в купальнику: гаряче фото - фото 332002

Зірка Орла і решки показала ідеальні форми в купальнику: гаряче фото - фото 332003

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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