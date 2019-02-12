У мережі з'явилися рідкісні сімейні кадри Лесі Нікітюк

Українська телеведуча Леся Нікітюк не знайомить родичів з журналістами, але у мережі з'явилися фотографії її близьких, включаючи брата, батька і матір.

Нікітюк оберігає своїх родичів від уваги громадськості та рідко публікує фото з ними. Чого не скажеш про матір зірки, яка із задоволенням публікує сімейні фото.

Це цікаво: Оля Полякова повеселила фанатів жорстким жартом над Тіною Кароль

На цих кадрах видно також і рідного брата Леся Нікітюк у колі сім'ї. Крім цього, мама Лесі Нікітюк опублікувала спільні знімки з донькою та фото Лесі з батьком.

Читайте також: Слава Камінська показала зворушливе сімейне фото