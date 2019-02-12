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У мережі з'явилися рідкісні сімейні кадри Лесі Нікітюк

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська телеведуча Леся Нікітюк не знайомить родичів з журналістами, але у мережі з'явилися фотографії її близьких, включаючи брата, батька і матір.

Нікітюк оберігає своїх родичів від уваги громадськості та рідко публікує фото з ними. Чого не скажеш про матір зірки, яка із задоволенням публікує сімейні фото.

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На цих кадрах видно також і рідного брата Леся Нікітюк у колі сім'ї. Крім цього, мама Лесі Нікітюк опублікувала спільні знімки з донькою та фото Лесі з батьком.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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