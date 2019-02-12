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День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

Еліну Світоліну розкритикували за невдалий образ

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Еліна Світоліна - фото 1
Еліна Світоліна / instagram

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна взяла участь у традиційній вечірці, яка присвячена початку турніру 2019 Qatar Total Open. Змагання пройдуть з 11 по 19 лютого вумісті Доха.

На фотосесії перша ракетка України з’явилася у темному костюмі. Шанувальникам спортсменки в Instagram не сподобався такий наряд.

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Деякі користувачі мережі відзначили, що цей одяг старить українку. Інші підписники були менш стримані у коментарях, порівнявши 24-річну одеситку з "тіткою за 30".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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