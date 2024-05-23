Зірка "Надприродного" Міша Коллінз знову в Україні: збирає гроші на розмінування

Зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз приїхав до Києва. Він був в українській столиці рівно рік тому, а тепер знову показався на вокзалі й зізнався Україні в коханні.

21 травня відомий актор Міша Коллінз приїхав до Києва. Він розкрив мету своєї поїздки – збір коштів для розмінування українських земель. Про це повідомляє United24.

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Міша Коллінз та режисер Даріус Мардер під час чергового візиту до України провели день у Сумській області разом із підрозділом ДСНС. Вони побували на території, де відбувається гуманітарне розмінування, побачили роботу водолазів та познайомились із використанням пошукових собаках.

Коллінз та Мардер також подивилися на школу, яку повністю зруйнував ворожий "шахед". Саме цей підрозділ ДСНС першим прибув на пошуково-рятувальні роботи.

На деокупованих територіях знаходять протитанкові та протипіхотні міни, міни-пастки, розтяжки, касетні боєприпаси, нездетоновані снаряди. Ціль Міші – придбати для саперів багатофункціональну піротехнічну машину. Завдяки їй вони зможуть розміновувати землі,– йдеться в пості UNITED24.

Раніше Міша Коллінз оголосив збір на 450 тисяч доларів, які підуть на розмінування України. Артист знявся у відеоролику, у якому одягнений у той самий одяг, що і його персонаж ангел Кастіель із серіалу "Надприродне", і пообіцяв розіграти плащ та 5 краваток його героя серед тих, хто зробив пожертвування.

До повномасштабної війни голлівудський артист вже приїжджав до України, а рік тому, у травні 2023-го, знову відвідав Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та легендою українського футболу Андрієм Шевченком. Артист також є послом державної платформи UNITED24.

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