Присвячена другим роковинам оборони Маріуполя: у Києві відкрили мобільну виставку

На Софійській площі у Києві 20 травня відкрилася виставка "Маріуполь: 86 днів оборони". Вона присвячена другій річниці завершення героїчної оборони міста.

Виставка створена Big City Lab в рамках проєкту "М86. Літопис оборони Маріуполя" спільно з громадськими організаціями "Серце Азовсталі" та "Асоціації родин захисників "Азовсталі" за підтримки Mariupol Reborn та групи компаній Метінвест.

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Автори проєкту наголошують, що Літопис верифікований військовими. Кожен факт у ньому має підтвердження з кількох джерел. Головним автором став маріупольський журналіст, який працює під псевдо "Сектор Маріполь". Значну роль у його створенні відіграли родичі захисників Маріуполя.

Всі військові частини на рівні командирів – від Азову до морпіхів, від прикордонників до ЗСУ – не просто долучилися до створення Літопису, а були головними авторами. Віднині правки більше не приймаються. У нас є фінальна версія. Далі для нас дуже важливо, щоб цей Літопис вийшов книжкою – українською та англійською мовами. Ми плануємо його презентувати у Вашингтоні. Ця книга – не просто пам'ять про тих, хто загинув, а більшою мірою адвокаційний інструмент, щоб боротися за наших захисників, які досі у полоні, – розповіла Наталя Ємченко, членкиня наглядової ради ГО "Серце Азовсталі", ГО "Маріуполь.Реборн", директорка з комунікацій SCM Ріната Ахметова

Мобільна експозиція складається з конструкції, обрамленої металевими трубами із описом 10 найбільш знакових подій захисту міста. Розташована вона у формі стрілки, яка вказує на Маріуполь. Над концепцією працювали архітекторка Анна Помазанна з Харківської школи архітектури та кураторка Настя Іщенко з Big City Lab.

У Києві відкрили мобільну виставку / 24 канал

Організатори наголошують на важливості збереження пам’яті про битву за Маріуполь, відвагу та героїзм воїнів, більшість з яких досі перебувають в полоні. Виставка триматиме до 20 червня.

М86 – це проєкт, спрямований на вшанування героїчної оборони Маріуполя. Кульмінаційна його частина розпочалася 24 лютого. На порталі проєкту щотижня з'являлася поденна хроніка оборони Маріуполя. Будь-хто з очевидців тих подій мав змогу додати свої свідчення до Літопису.

У Києві відкрили мобільну виставку / 24 канал

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