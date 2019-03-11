Зірка Манчестер Юнайтед назавжди йде з футболу

Легендарний футбольний тренер оголосив про завершення кар'єри. Причиною такого рішення стала жінка.

Футбольний тренер Луї ван Гал прийняв рішення завершити тренерську діяльність.

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67-річний Луї ван Гал розповів, що планував піти з футболу ще в 55 років. "Я вирішив закінчити. Моя дружина кинула роботу 22 роки тому, щоб супроводжувати мене на моїй роботі за кордоном. Я сказав їй, що зав'яжу з футболом у 55 років. Зараз мені 67. Я не можу постійно продовжувати..."

Луї ван Гал у Барселоні

"Моя дружина також має право на життя з Луї ван Галом. І можу запевнити вас, що зараз вона неймовірно щаслива", – передає слова ван Гала AS.

Луї ван Гал працював в таких клубах, як Барселона, Баварія, Аякс, Манчестер Юнайтед і АЗ, двічі очолював збірну Нідерландів. Чотири рази вигравав чемпіонат Нідерландів (Аякс, АЗ), двічі – чемпіонат Іспанії (Барселона), по одному разу чемпіонат Німеччини (Баварія) і Лігу чемпіонів, Кубок УЄФА і Міжконтинентальний кубок (Аякс), два рази – Суперкубок УЄФА (Барселона, Аякс).

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