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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Заради цієї сексуальної моделі чоловік пограбував футбольний клуб (18+)

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Дивіться пікантні фото красуні, заради якої чоловік пішов на злочин - фото 1
Дивіться пікантні фото красуні, заради якої чоловік пішов на злочин / Daily Mail

Захоплений вебкам-моделлю англієць вкрав космічну суму з бюджету футбольного клубу, щоб спілкуватися зі своєю пасією. Любов до красуні з екрану довела невдаху до суду.

Невдалий герой-коханець стягнув 250 000 фунтів на платне спілкування із гарячою красунею з вебкам-чата. 37-річний Ендрю Барнбрук зняв готівкові з рахунку футбольного клубу Fylde, який зараз на четвертому місці британської Національної Ліги.

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Вебкам-модель, яка працює в мережі під ніком Вікторія Сінклер, бере 8 фунтів (275 гривень) за хвилину цікавого онлайн-спілкування. У суді стало відомо, що Барнбрук платив їй і за реальні зустрічі.

Судді Блекпула випустили Барнбрука під заставу і передали справу до вищого суду Престона, щоб там вже винесли остаточне рішення про міру покарання для пристрасного бухгалтера. Напевне, чоловіка чекає тюремне ув'язнення. Голова футбольного клубу Девід Хейторнтуейт не очікував від вірного співробітника, який пропрацював в клубі не один рік, такого вчинку. Він каже, що тепер як слід дбатиме про безпеку систем.

Дивіться пікантні фото красуні, заради якої чоловік пішов на злочин:

Заради цієї сексуальної моделі чоловік пограбував футбольний клуб (18+) - фото 312694

Заради цієї сексуальної моделі чоловік пограбував футбольний клуб (18+) - фото 312695

Заради цієї сексуальної моделі чоловік пограбував футбольний клуб (18+) - фото 312696

Заради цієї сексуальної моделі чоловік пограбував футбольний клуб (18+) - фото 312697

Заради цієї сексуальної моделі чоловік пограбував футбольний клуб (18+) - фото 312698

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Джерело: mirror
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