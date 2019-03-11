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Скільки Катар заплатив за право провести ЧС-2022 з футболу: сума зашкалює

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Головною "рушійною силою" в угоді став емір Катару - фото 1
Головною "рушійною силою" в угоді став емір Катару / Goal.com

Катар заплатив ФІФА 880 мільйонів доларів за право проведення Чемпіонату світу з футболу у 2022 році. ФІФА поки що ніяк не відреагувала на цю ситуація.

За перемогу під час голосування Катар заплатив $400 млн., ще до виборів, і $480 млн. три роки потому.

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Джерело стверджує, що головною "рушійною силою" в угоді став емір Катару Хамад бін Халіф Аль-Тані. Він є власником телекомпанії Аль-Джазіра, яка у 2010 році запропонувала ФІФА $400 млн. за телеправа на ЧС-2018 і ЧС-2022. Це сталося за три тижні до вибору країни-господині заходу.

Скільки Катар заплатив за право провести ЧС-2022 з футболу: сума зашкалює - фото 313421

До контракту також входив пункт про те, що ФІФА отримає $100 млн. із загальної суми лише у разі вибору Катару місцем проведення мундіалю. Три роки потому Катар через іншу телегрупу, beIN Media Group, запропонував ще $480 млн. ФІФА поки ніяк не відреагувала на ці звинувачення. Чемпіонат світу з футболу в Катарі має пройти з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

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Джерело: arabnews
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