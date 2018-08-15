Adidas представив м'яч Ліги чемпіонів сезону 2018/19

На новому м'ячі залишилися традиційні для турніру зірки.

Компанія adidas виготовила для Ліги чемпіонів – 2018/19 новий м'яч. М'яч отримав яскраво-синій колір, але залишився з традиційними зірками.

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Відзначимо, що турнір не змінює виробника своїх м'ячів з 2001 року.

Road to Madrid.

Introducing the new @ChampionsLeague official match ball for the 2018/19 season.#HereToCreate pic.twitter.com/EmRE6BvxNb — adidas Football (@adidasfootball) August 15, 2018

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