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Adidas представив м'яч Ліги чемпіонів сезону 2018/19

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М'яч Ліги чемпіонів сезону 2018/19 - фото 1
М'яч Ліги чемпіонів сезону 2018/19 / ua-football

На новому м'ячі залишилися традиційні для турніру зірки.

Компанія adidas виготовила для Ліги чемпіонів – 2018/19 новий м'яч. М'яч отримав яскраво-синій колір, але залишився з традиційними зірками.

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Відзначимо, що турнір не змінює виробника своїх м'ячів з 2001 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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