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Зірка Людей Ікс знялася повністю оголеною: пікантні фото
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Американська актриса Зої Кравіц знялася повністю оголеною для журналу. Пікантним фото красуня показала на своїй сторінці в Instagram.
Так, Зої Кравіц повністю оголилася для журналу Elle. На кадрі, який потрапив на обкладинку, актриса сидить на підлозі без одягу, схрестивши руки і ноги так, щоб прикрити всі інтимні зони. Образ актриси доповнило об'ємне кольє і ободок на голові з черепашок і зелений манікюр.
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Крім того, Кравіц знялася в чорній сукні з екстремально глибоким декольте, а також в темному бюстгальтері і з декоративними об'ємними рукавами.
Актриса відома по ролях у фільмах "Люди Ікс: Перший клас", "Шалений Макс: Дорога гніву", "Фантастичні тварини і де їх шукати", "Це дуже кумедна історія", а також серіалах "Велика маленька брехня", "Секс і Каліфорнія".
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