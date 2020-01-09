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Зірка Людей Ікс знялася повністю оголеною: пікантні фото

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Зої Кравіц - фото 1
Зої Кравіц / instagram

Американська актриса Зої Кравіц знялася повністю оголеною для журналу. Пікантним фото красуня показала на своїй сторінці в Instagram.

Так, Зої Кравіц повністю оголилася для журналу Elle. На кадрі, який потрапив на обкладинку, актриса сидить на підлозі без одягу, схрестивши руки і ноги так, щоб прикрити всі інтимні зони. Образ актриси доповнило об'ємне кольє і ободок на голові з черепашок і зелений манікюр.

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Крім того, Кравіц знялася в чорній сукні з екстремально глибоким декольте, а також в темному бюстгальтері і з декоративними об'ємними рукавами.

Актриса відома по ролях у фільмах "Люди Ікс: Перший клас", "Шалений Макс: Дорога гніву", "Фантастичні тварини і де їх шукати", "Це дуже кумедна історія", а також серіалах "Велика маленька брехня", "Секс і Каліфорнія".

Зірка Людей Ікс знялася повністю оголеною: пікантні фото - фото 378789

Зірка Людей Ікс знялася повністю оголеною: пікантні фото - фото 378790

Зірка Людей Ікс знялася повністю оголеною: пікантні фото - фото 378791

Зірка Людей Ікс знялася повністю оголеною: пікантні фото - фото 378792

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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