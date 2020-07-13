Зірка Людей Ікс візьме участь у серії гонок Ле Мана

Майкл Фассбендер хоче перевірити свої сили у конці "24 години Ле Мана"

Популярний ірландський актор німецького походження Майкл Фассбендер хоче спробувати себе у легендарній гонці "24 години Ле Мана". 43-річного актора ми знаємо завдяки грі у фільмах "Люди Ікс", а також "Чужий: Заповіт".

Актор Майкл Фассбендер, який зіграв роль Магнето у чотирьох фільмах "Люди Ікс", візьме участь в гонках Європейської серії Ле Мана.

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Німець від'їздив у всіх п'яти гонках сезону на автомобілі Porsche 911 RSR. У кожній з гонок пілоти проводять на дорозі кілька годин.

Актор регулярно бере участь у різних перегонах

Фассбендер регулярно бере участь у різних гонках на машинах Porsche. Торік він брав участь у німецькому заїзді Porsche Sports Club. У 2017-18 роках він їздив у деяких гонках Ferrari Challenge North America.

Метою Фассбендера є участь в одній з найзнаменитіших гонок "24 години Ле Мана" у Франції. Участь в ній гарантується команді-переможцю і віце-чемпіону Європейської серії Ле Мана.

Крім ролі в "Людях Ікс", Фассбендер також відомий за фільмами "Безславні виродки" і "Стів Джобс", в якому він зіграв творця компанії Apple.

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