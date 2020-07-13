У гаражі на 22 роки забули унікальну гоночну Toyota Supra: як вона виглядає зараз

В одному з гаражів Японії виявили Toyota Supra у лівреї Castrol і з доробками від компанії TOM 1995 року випуску. Легендарний автомобіль понад 20 років простояв без руху, а зараз його відправили на відновлення.

Toyota Supra Castrol TOM'S – один з найвідоміших японських гоночних автомобілів. Модель дебютувала у чемпіонаті All Japan GT у 1995 році.

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Під час її створення інженери прагнули побудувати автомобіль, який міг би конкурувати з Nissan Skyline GT-R – головним суперником і основним лідером у гонках 90-х років. Для реалізації своєї ідеї на "Супру" встановили дволітровий турбомотор потужністю 493 кінські сили і 600 Нм крутного моменту. Цього було достатньо, щоб Toyota у 1995 році виграла чемпіонат.

У 1998 році автомобіль востаннє брав участь в гоночної серії, після цього його місцеперебування було невідоме. Знайти модель вдалося японським інженерам в одному з гаражів Тюгоку. Виявилося, що машина 22 роки простояла в ньому без руху, в результаті чого легендарна "Супра" вимагає значних вкладень для відновлення.

Японські інженери компанії TOM'S Racing запустили краудфандінгову кампанію, метою якої є зібрати 466 000 доларів. Зібрані кошти підуть на відновлення знаменитого гоночного автомобіля, який фахівці планують повернути на трасу. Наразі, ентузіастам вдалося зібрати понад 9 000 доларів.

Нагадаємо, що на початку липня на продаж виставили Toyota Supra 1997 року випуску з пробігом 58,7 тисячі кілометрів. За автомобіль ювілейної лімітованої серії Limited Edition 15th Anniversary просять 93 тисячі доларів.

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