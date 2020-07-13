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Суперкар перетворили на 600-сильний позашляховик: ефектні фото

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Nissan GT-R - фото 1
Nissan GT-R / classic-youngtimers

Ентузіасти з нідерландської компанії Classic Youngtimers Consultancy вибрали для свого позашляхового проєкту незвичайного "донора" – суперкар Nissan GT-R. Дивіться, що з цього вийшло.

Незвичайний всюдихід на ім'я Godzilla 2.0 отримав позашляхову підвіску, яка збільшила кліренс на 120 мм. На кузов встановили захисний обвіс і з розширювачами колісних арок.

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Суперкар перетворили на 600-сильний позашляховик: ефектні фото - фото 415530

Суперкар перетворили на 600-сильний позашляховик: ефектні фото - фото 415531

Спереду з'явився комплект додаткових світлодіодних фар, на даху встановили світлодіодну панель, багажні рейлінги і кріплення для запасного колеса. Доповнює образ "зимовий" камуфляж.

Фірмовий 3,8-літровий V6 з двома турбінами форсували до 600 к.с. Автомобіль, на одометрі якого всього 46500 км, виставили на продаж за ціною 95000 євро.

Варто відзначити, що це не перший подібний проєкт Classic Youngtimers Consultancy. Минулого року фахівці підприємства перетворили у позашляховик Lamborghini Gallardo.

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Джерело: classic-youngtimers
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