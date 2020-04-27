Зірка Ліверпуля тренувався посеред ночі через Рамадан: фотофакт

Зірковий нападаючий Ліверпуля і збірної Єгипту Мохамед Салах через Рамадан, який розпочався 23 квітня, тренується після опівночі. Футболіст показав фото з нічних тренувань.

Мохамед Салах є мусульманином і дотримується посту Рамадан, тому змушений підтримувати форму пізно вночі. Спортсмен потренувався о 2:40 ночі, про що свідчить зафіксований час на фотографії, якою він поділився на своїй сторінці в Instagram.

І ще: У Німеччині футболістам запропонували відмовитися від сексу, і ось чому

Рамадан – місяць обов'язкового для мусульман поста, в перебігу якого правовірні мусульмани в денний час відмовляються від прийому їжі, пиття, куріння і інтимної близькості.

Читайте також: Німецький тенісист Кевін Кравіц влаштувався на роботу в супермаркет