Німецький тенісист Кевін Кравіц влаштувався на роботу в супермаркет

Вимушений карантин часом штовхає спортсменів на незвичайні заняття. Наприклад, знаменитий німецький тенісист Кевін Кравіц, переможець одного з турнірів серії "Великого шолома", вирішив влаштуватися на роботу в супермаркет.

28-річний Кравіц у 2019 році в парному розряді разом з Андреасом Містом виграв Ролан Гаррос – Відкритий чемпіонат Франції. Також він доходив до півфіналу US Open, в парному рейтингу АТР посідає 13-е місце, а в одиночному – 211-е. Під час пандемії коронавірусу він почав працювати в супермаркеті.

І ще: Названо найзатребуваніші вакансії в Україні під час карантину

Тенісист, який за свою кар'єру заробив 1 млн 75 тисяч доларів, розповів журналістам напівжартома-напівсерйозно:

Я сортую коробки і викладаю товар на полиці. На минулому тижні дезінфікував візки в магазині. Вже отримав за свою роботу 450 євро. Я давно намагався знайти "нормальну" роботу, тому COVID-19 в деякому сенсі мені допоміг в цьому.

Читайте також: Скільки українців повернулися з заробітків і як їх "затримають" в країні: пояснення уряду