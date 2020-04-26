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Коронавірус Карантин

Німецький тенісист Кевін Кравіц влаштувався на роботу в супермаркет

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Німецький тенісист Кевін Кравіц влаштувався на роботу в супермаркет - фото 1

Вимушений карантин часом штовхає спортсменів на незвичайні заняття. Наприклад, знаменитий німецький тенісист Кевін Кравіц, переможець одного з турнірів серії "Великого шолома", вирішив влаштуватися на роботу в супермаркет.

28-річний Кравіц у 2019 році в парному розряді разом з Андреасом Містом виграв Ролан Гаррос – Відкритий чемпіонат Франції. Також він доходив до півфіналу US Open, в парному рейтингу АТР посідає 13-е місце, а в одиночному – 211-е. Під час пандемії коронавірусу він почав працювати в супермаркеті.

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Тенісист, який за свою кар'єру заробив 1 млн 75 тисяч доларів, розповів журналістам напівжартома-напівсерйозно:

Я сортую коробки і викладаю товар на полиці. На минулому тижні дезінфікував візки в магазині. Вже отримав за свою роботу 450 євро. Я давно намагався знайти "нормальну" роботу, тому COVID-19 в деякому сенсі мені допоміг в цьому.

Німецький тенісист Кевін Кравіц влаштувався на роботу в супермаркет - фото 400288

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Джерело: bestsport
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