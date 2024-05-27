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Зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий показав, який вигляд має після поранення

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Віктор Розовий - фото 1
Віктор Розовий / instagram

Гуморист і військовослужбовець ЗСУ Віктор Розовий розповів деталі про своє здоров’я – він уперше показав себе на повний зріст після поранення голови. Зараз комік пересувається на колісному кріслі.

Український військовий Віктор Розовий опублікував фото після поранення у своїх соцмережах.

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На знімку Віктор позує на кріслі-візку в шортах, футболці та панамі. Поруч з воїном стояла його дружина Ольга Мерзлікіна, з якою він взяв шлюб на початку березня цього року. Компанію на прогулянці, яка потрапила на кадр, склав пес.

На світлині помітно, що гуморист сильно схуд – на це вказують його ноги, руки та риси обличчя.

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Віктор Розовий / instagram

Згодом на сторінці гумориста з'явився скриншот з його фотографією з лікарняного ліжка. Опублікував знімок гурт Nord Division та побажав здоров'я Розовому.

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Віктор Розовий

Нагадаємо, що Віктор отримав осколкове поранення в голову в березні 2024 року на фронті. Він воював у складі 3 окремої штурмової бригади на Донецькому напрямку. На військового чекає тривале відновлення, і наприкінці квітня дружина Віктора заявила про плани реабілітації за кордоном. Однак, ще тоді лікарі ще не схвалили поїздку за межі України через стан коміка.

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Джерело: Віктор Розовий
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