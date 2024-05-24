Нові гості столиці: астронавт Скотт Келлі та режисер Даг Лайман приїхали в Україну

У четвер, 23 травня, до Києва знову прибули амбасадори United24 – американський астронавт Скотт Келлі та американський режисер Даг Лайман.

Про їхній візит повідомив український фандрейзинговий фонд United24, на чиє запрошення прибули знамениті американці. Вони сфотографувались біля центрального входу до київського вокзалу.

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Скотт Келлі і Даг Лайман вже відвідували Київ раніше вже після повномасштабного вторгнення. Вони обидва збирають допомогу для України за напрямками Медична допомога.

Наш амбасадор, астронавт Скотт Келлі разом із режисером стрічок "Ідентифікація Борна" і "Містер та місіс Сміт" Дагом Лайманом прибув ранковим потягом, – йдеться у повідомленні.

У жовтні 2022 року колишній капітан ВМС США Скотт Келлі став амбасадором UNITED24, а в листопаді відвідав Ірпінь Київської області та дитячу лікарню "Охмадит" у Києві.

Нагадаємо, що також на цьому тижні до Києва прибули американський актор і амбасадор United24 Міша Коллінз і режисер Даріус Мардер.

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