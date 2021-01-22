Зірка Лари Крофт потішила шанувальників хорошою новиною: фотофакт

Чутки про швидке поповнення в родині 32-річної Алісії Вікандер і 43-річного Майкла Фассбендера все ж виявилися правдою.

Перші підозри у шанувальників з'явилися ще влітку, під час відпочинку пари з друзями на Ібіці: тоді на знімках папараці інтернет-користувачі помітили, що актриса трохи поправилася, і припустили, що вона може бути вагітна.

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Самі Вікандер і Фассбендер ніяких коментарів з цього приводу не давали. А буквально кілька годин тому на просторах Twitter з'явився знімок Алісії, який практично не залишає сумнівів, що незабаром вона дійсно вперше стане мамою.

На поширеному в мережі фото з домашнього архіву вагітна Алісія Вікандер сидить на стільці в облягаючому трикотажному платті, без рук утримуючи на своєму кругленькому животику кухоль. Знімок, судячи з усього, був злитий в мережу хакерами. При цьому італійська преса стверджує, що фото вагітної Алісії було зроблено в грудні або січні, коли актриса була на останніх термінах вагітності. Тому не виключено, що пара вже стала батьками, проте поки не афішує цього факту.

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