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Зірка Лари Крофт потішила шанувальників хорошою новиною: фотофакт

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Вікандер і Фассбендер - фото 1
Вікандер і Фассбендер / gettyimages

Чутки про швидке поповнення в родині 32-річної Алісії Вікандер і 43-річного Майкла Фассбендера все ж виявилися правдою.

Перші підозри у шанувальників з'явилися ще влітку, під час відпочинку пари з друзями на Ібіці: тоді на знімках папараці інтернет-користувачі помітили, що актриса трохи поправилася, і припустили, що вона може бути вагітна.

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Самі Вікандер і Фассбендер ніяких коментарів з цього приводу не давали. А буквально кілька годин тому на просторах Twitter з'явився знімок Алісії, який практично не залишає сумнівів, що незабаром вона дійсно вперше стане мамою.

На поширеному в мережі фото з домашнього архіву вагітна Алісія Вікандер сидить на стільці в облягаючому трикотажному платті, без рук утримуючи на своєму кругленькому животику кухоль. Знімок, судячи з усього, був злитий в мережу хакерами. При цьому італійська преса стверджує, що фото вагітної Алісії було зроблено в грудні або січні, коли актриса була на останніх термінах вагітності. Тому не виключено, що пара вже стала батьками, проте поки не афішує цього факту.

Зірка Лари Крофт потішила шанувальників хорошою новиною: фотофакт - фото 444424

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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