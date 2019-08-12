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Зірка Кварталу засвітила груди в пікантній фотосесії

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Віра Кекелія - фото 1
Віра Кекелія / Instagram

Учасниця гумористичного проєкту "Жіночий Квартал" виробництва студії "Квартал 95" Віра Кекелія вразила мережу пікантним фото.

На новому знімку артистка Віра Кекелія позувала у білій сукні з дуже глибоким вирізом, який підкреслив спокусливі форми красуні. Загадковості кадру додала дизайнерська маска на обличчя.

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Пікантний кадр Кекелія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Шанувальники були у захваті від нового фото Віри. Вони засипали дівчину компліментами.

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