Зірка Кварталу 95 показала пікантний знімок у ванній

Актриса студії Квартал 95, співачка і учасниця проєкту Жіночий Квартал Марта Адамчук показала в мережі сексуальне фото.

У пості Марта міркувала про те, як приймає гарячий душ і чим це корисно для внутрішнього стану співачки.

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"Сьогодні, приймаючи гарячий душ, я чомусь задумалася – як же все-таки почути себе і зрозуміти, чого ти насправді хочеш? Мало не впала в медитацію під водою, і раптом до мене дійшло, що в той момент я робила саме те, чого мені хотілося – приймала гарячий душ. Виявляється, все так легко", – загадково написала артистка.

Також вона додала, що кожній людині важливо чітко розуміти, чого вона хоче від життя. А якщо щось не виходить, на думку Адамчук, бажання можуть бути невірними. "Напевно, іноді потрібно просто прийти, а не виносити собі мозок і зрозуміти, що з тобою відбувається абсолютно те, чого ти хочеш. Вже. Зараз. Ну і виходить, якщо щось не влаштовує, то варто подивитися, може, щось не так з бажаннями?" – закінчила думку Марта.

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