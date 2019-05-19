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Зірка Кварталу 95 показала ідеальний український відпочинок

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Серією знімків Олена Кравець поділилася на своїй сторінці в Facebook - фото 1
Серією знімків Олена Кравець поділилася на своїй сторінці в Facebook / Sova

Актриса Олена Кравець вперше показала обличчя своїх маленьких дітей. Зараз родина зірки відпочиває у Коблево.

Фотографії двійнят відомої української гумористки Олени Кравець вельми здивували шанувальників зірки. Адже артистка донедавна старанно оберігала все те, що пов'язане з її молодшими дітьми.

І ще: Олена Кравець показала фото з пікантної фотосесії

Відомо, що в мережі було багато інформації про двійнят Олени Кравець, а знімків не було зовсім. І ось Олена почала викладати знімки з малюками. Причому обличчя на фото вона вже не ховає. Всі побачили, як виглядають маленькі Ваня і Катя.

Серією знімків Олена Кравець поділилася на своїй сторінці в Facebook. Актриса також розповіла про сімейний відпочинок. Для подорожі Кравець обрала Україну, популярний курорт Коблево. Тут зірка і її родина вирішили відкрити сезон літнього відпочинку.

Зірка Кварталу 95 показала ідеальний український відпочинок - фото 328602

Зірка Кварталу 95 показала ідеальний український відпочинок - фото 328603

Зірка Кварталу 95 показала ідеальний український відпочинок - фото 328604

Зірка Кварталу 95 показала ідеальний український відпочинок - фото 328605

Читайте також: Олена Кравець із Кварталу 95 здивувала дуже відвертим нарядом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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