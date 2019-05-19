Зірка Кварталу 95 показала ідеальний український відпочинок

Актриса Олена Кравець вперше показала обличчя своїх маленьких дітей. Зараз родина зірки відпочиває у Коблево.

Фотографії двійнят відомої української гумористки Олени Кравець вельми здивували шанувальників зірки. Адже артистка донедавна старанно оберігала все те, що пов'язане з її молодшими дітьми.

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Відомо, що в мережі було багато інформації про двійнят Олени Кравець, а знімків не було зовсім. І ось Олена почала викладати знімки з малюками. Причому обличчя на фото вона вже не ховає. Всі побачили, як виглядають маленькі Ваня і Катя.

Серією знімків Олена Кравець поділилася на своїй сторінці в Facebook. Актриса також розповіла про сімейний відпочинок. Для подорожі Кравець обрала Україну, популярний курорт Коблево. Тут зірка і її родина вирішили відкрити сезон літнього відпочинку.

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