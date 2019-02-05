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Олена Кравець із Кварталу 95 здивувала дуже відвертим нарядом

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Олена Кравець у Лізі Сміху - фото 1
Олена Кравець у Лізі Сміху

Акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець вразила шанувальників розкішним зовнішнім виглядом та відвертим нарядом. Зацініть!

Спекотне фото Олени Кравець опублікувала в Instagram Stories стилістка Ольга Слонь. На світлині зірка проекту "Жіночий Квартал" постала в відвертому блискучому вбранні з незвичною зачіскою.

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42-річна Кравець приміряла напівпрозору вечірню сукню з кристалами Swarovski від українського бренду Gasanova (дизайнерка Ельвіра Гасанова). У новому зухвалому образі зірку не впізнати.

Як вам перевтілення Олени?

Ольга Слонь та Олена Кравець - фото 305710
Ольга Слонь та Олена Кравець

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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