Олена Кравець із Кварталу 95 здивувала дуже відвертим нарядом

Акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець вразила шанувальників розкішним зовнішнім виглядом та відвертим нарядом. Зацініть!

Спекотне фото Олени Кравець опублікувала в Instagram Stories стилістка Ольга Слонь. На світлині зірка проекту "Жіночий Квартал" постала в відвертому блискучому вбранні з незвичною зачіскою.

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42-річна Кравець приміряла напівпрозору вечірню сукню з кристалами Swarovski від українського бренду Gasanova (дизайнерка Ельвіра Гасанова). У новому зухвалому образі зірку не впізнати.

Як вам перевтілення Олени?

Ольга Слонь та Олена Кравець

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