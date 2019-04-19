Зірка Кварталу 95 розповіла про свої доходи

Головна актриса студії Квартал 95 Олена Кравець розповіла українським журналістам про те, скільки грошей виходить заробляти, беручи участь у різних творчих і гумористичних проектах кварталівців.

Актриса Олена Кравець в інтерв'ю українському виданню розповіла подробиці того, скільки отримує працюючи в студії Квартал 95.

І ще: Екс-учасник Кварталу 95: Зараз я не за Зеленського

"Скажімо так, мені достатньо для щастя, але хочеться більше", – підкреслила Олена Кравець. Окремо зазначила, що в трудовій книжці її посада звучить як актриса розмовного жанру.

В інтерв'ю Кравець відмовилася прямо називати точну суму зарплати, яку отримує щомісяця, бо крім зарплати вона отримує гроші з додаткових проектів, яких на місяць може бути різна кількість. Вона зазначила, що саме від того, скільки буде цих додаткових виступів для артиста, залежить його гонорар за місяць.

У трудовій книжці посада Кравець звучить як актриса розмовного жанру

Олена Кравець – українська актриса і адміністративний директор Студії Квартал 95. У 2014 і 2015 роках входила до списку 100 найвпливовіших жінок України за версією журналу Фокус, в 2016 році увійшла до списку ТОП-100 найуспішніших жінок України за версією журналу Новий час.

Читайте також: Зірка Кварталу 95 знялася у відвертій фотосесії