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Зірка Кварталу 95 розповіла про свої доходи

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Кравець відмовилася прямо називати точну суму зарплати - фото 1
Кравець відмовилася прямо називати точну суму зарплати / Акценты

Головна актриса студії Квартал 95 Олена Кравець розповіла українським журналістам про те, скільки грошей виходить заробляти, беручи участь у різних творчих і гумористичних проектах кварталівців.

Актриса Олена Кравець в інтерв'ю українському виданню розповіла подробиці того, скільки отримує працюючи в студії Квартал 95.

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"Скажімо так, мені достатньо для щастя, але хочеться більше", – підкреслила Олена Кравець. Окремо зазначила, що в трудовій книжці її посада звучить як актриса розмовного жанру.

В інтерв'ю Кравець відмовилася прямо називати точну суму зарплати, яку отримує щомісяця, бо крім зарплати вона отримує гроші з додаткових проектів, яких на місяць може бути різна кількість. Вона зазначила, що саме від того, скільки буде цих додаткових виступів для артиста, залежить його гонорар за місяць.

У трудовій книжці посада Кравець звучить як актриса розмовного жанру - фото 322573
У трудовій книжці посада Кравець звучить як актриса розмовного жанру

Олена Кравець – українська актриса і адміністративний директор Студії Квартал 95. У 2014 і 2015 роках входила до списку 100 найвпливовіших жінок України за версією журналу Фокус, в 2016 році увійшла до списку ТОП-100 найуспішніших жінок України за версією журналу Новий час.

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Джерело: kordon
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