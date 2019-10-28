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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Зірка Кріпосної заінтригував шанувальників серіалу

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Кадр з серіалу Кріпосна - фото 1
Кадр з серіалу Кріпосна / youtube

Український актор Тарас Цимбалюк, який зіграв коваля Назара в серіалі Кріпосна, анонсував зйомки нового сезону!

Фото з інтригуючим підписом Цимбалюк опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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"Орися, ну чого ти плачеш? А шо ж, Назарчику, не плакати... чекаю, коли почнуться зйомки нового сезону Кріпосної. Розумію... і сам вчора ридав в кузні", – написав Цимбалюк і додав хештег #скоро. При цьому актор додав кадр із серіалу Кріпосна, на якому він зображений в образі свого персонажа, коваля Назара.

Фоловери артиста підтримали його, написавши, що також чекають продовження: "З великим нетерпінням чекаю", "Вже не можу чекати", "Коли ж почнуться зйомки?".

Кріпосна – українська костюмована драма. Події серіалу розгортаються в XIX столітті в Ніжині. Знятий режисерами Феліксом Герчиковим і Максимом Литвиновим, в співвиробництво StarLight Films і FILM.UA. Перший сезон серіалу транслювався на телеканалі СТБ, 2 сезон вийшов восени 2019 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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