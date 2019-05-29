Зірка Клона перефарбувалася у блонд і одягла майку-сіточку

Хто з нас не знає прекрасну красуню Джад з неймовірно популярного серіалу Клон? Такої кардинальної зміни іміджу від актриси не очікував ніхто.

43-річна Джованна Антонеллі здивувала фоловерів свого Instagram. Актриса виклала фотографію у ванній кімнаті.

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Зірка на фото одягнена і навіть взута. Наряд дуже цікавий: обтягуючі штани з графічним принтом, ремінь з важкої пряжкою і прозора рвана майка в сітку, через яку видно сексуальний мереживний бюстгальтер. Та найбільше здивувала зачіска Джованни. Голову бразилійки прикрашає коротке біле волосся.

У коментарях ми побачили найрізноманітніші оцінки образу: "Джад вже не та", "Неймовірно красиво", "Вам шалено підходить все на світі, дорога!", "Фантастично стильно", "Все-таки мені ближчий ваш звичний образ".

Новий образ Джованни Антонеллі

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